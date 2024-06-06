إعلام عبري يكشف مفاجأة مدوية بشأن المعارك مع حزب الله.. ماذا قال؟

كشفت وسائل إعلام عبرية عن مفاجأة جديدة تتعلق بهجوم حزب الله على مستوطنات شمال الأراضي المحتلة، وهي أنها استخدمت طائرة مسيرة انتحارية، وأطلقتها على إسرائيل بدون أن يُطلق الإنذار، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بينهم ما لا يقل عن 3 في حالة خطيرة.. وتساءلت كيف استطاع حزب الله إنجاح هذا الهجوم؟

حزب الله يهاجم شمال الأراضي المحتلة

وقالت صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية، إن حزب الله هاجم شمال الأراضي المحتلة مساء الأربعاء عندما أطلق طائرة مسيرة انتحارية على بلدة حرفيش الدرزية بمنطقة الجليل الأعلى، ما أسفر عن إصابة 12 شخص منهم ما لا يقل عن 3 في حالة حرجة، الأمر الذي يتطلب ردًا صعبًا، خاصة في ظل تصاعد تبادل إطلاق النار في الشمال في الأيام العشرة الأخيرة.

قلق متزايد من حزب الله

وأكدت الصحيفة العبرية أن حزب الله يستخدم بشكل رئيسي الطائرات بدون طيار والصواريخ ذات الرؤوس الحربية الثقيلة، ولكن قصيرة المدى، لإطلاق النار على أهداف عسكرية غير محمية في الأراضي الإسرائيلية.

وتزوده الطائرات بدون طيار بالكثير من المعلومات الاستخبارية البصرية، ما يسمح له بتحديد مواقع تجمعات ومنشآت جيش الدفاع الإسرائيلي.

لم يتم تفعيل أجهزة الإنذر قبل الهجوم

وقالت الصحيفة إن حزب الله أطلق طائرتان بدون طيار وقد دخلتا إلى المجال الجوي الإسرائيلي وانفجرتا في بلدة حرفيش الدرزية بدون أن يكون هناك تحذير، مما يدفع للتساؤل كيف حدث هذا؟ وكيف تجاوزت أنظمة التأمين الإسرائيلية؟

وأصدر جيش الاحتلال بيانًا قال فيه: «إن حزب الله قام بإطلاق طائرات بدون طيار من قنوات عميقة واستخدام التضاريس كمسار يسمح للطائرة بدون طيار التي تحلق على ارتفاع منخفض بالتهرب من رادارات جيش الاحتلال، كما أن البصمة الرادارية المنخفضة للطائرة بدون طيار تساعدها أيضًا في التخفي، على ما يبدو أن حزب الله يستخدم مزيج من التكتيكات العسكرية ما منع أجهزة الكشف والإنذار المبكر من العمل».

وأشارت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي مستعد للمناورة داخل لبنان خلال ساعات، ولكن من الأفضل تجنب المواجهة العسكرية، طالما أن هناك إمكانية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، و ما دام هناك احتمال للتوصل إلى تسوية معقولة في لبنان من خلال المفاوضات الدبلوماسية.