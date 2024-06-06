إيهاب فهمي يحتفل بعيد ميلاده فوق هضبة الهرم (صور)

شارك الفنان فهمي عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور الاحتفال بعيد ميلاده بصحبة زوجته فوق هضبة الهرم.

ونشر إيهاب فهمي مجموعة صور معلقا: «يسرا عملتلي مفاجأة الحب فوق هضبة الهرم يوم عيد ميلادي، كان يوم جميل حبيبتي، ربنا ما يحرمني منك أبدًا يا تاج الراس».

وأضاف: «بشكر كل واحد هنأني بعيد ميلادي، وباعتذر عن عدم رؤية أي رسالة أو قصرت في الرد عليها، كل الشكر لكل صحابي وحبايبي وجمهوري الغالي، الحمد لله أولًا وأخيرًا على كل ما فات، وأدعو الله التوفيق في كل ماهو آت».

تكريم إيهاب فهمي

يذكر أن نجوم العرض المسرحي «سيدتي أنا» قدموا درعا تذكاريا للفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ تقديرا له على اختيار هذا العرض المسرحي الناجح والتعاقد مع نجومه ومخرجه وإنهاء كافة تفاصيله قبل انتهاء مدة إدارته للمسرح القومي