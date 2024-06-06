مصادر حكومية: زيادة مرتبات 250 ألف موظف في يوليو المقبل

أكدت مصادر حكومية، أنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، يُجهز لإعلان حركة ترقيات كبيرة في شهر يوليو المقبل، تشمل أكثر من 250 ألف موظف بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ إجراء حركة الترقيات في يوليو 2024، يترتب عليه زيادة مرتبات المستفيدين من الترقيات بعد الانتقال الى المستوى والدرجة الوظيفية الأعلى، كما هو مبين في جدول الترقيات الوظيفية الذي فصلته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

زيادة المرتبات وفقًا لموازنة العام المالي 2024-2025

وأوضحت أنّ حركة الترقيات المتوقع إعلانها في يوليو المقبل، بعد بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ستتضمن شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستوفين مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو الحالي إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1 يوليو، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية 5%، والحركة ستشمل أيضًا كل من توافرت فيهم الشروط ولا يوجد لديهم أي مانع من موانع الترقية في 30 يونيو الجاري، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وأحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الإداري

وكانت مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة قد شهدت آخر زيادة في مارس الماضي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصل الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة السادسة إلى 6 آلاف جنيه ، وذلك في إطار استراتيجية تحسين دخل العاملين بالدولة، لتصبح الدرجات المالية لهم اعتبارًا من مرتبات شهر مارس الماضي، على النحو التالي:

- الدرجة السادسة: 6 آلاف جنيه.

- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

- الدرجة الثانية: 8 آلاف جنيه.

- الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.

- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12 ألفَا و200 جنيه.