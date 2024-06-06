عمرها 210 ملايين سنة.. اكتشاف أحفورة ديناصور بحجم الحصان

اكتشاف أثري جديد في إفريقيا التي تتمتع بتاريخ حافل من هياكل الديناصورات التي عاشت على أرضها قبل ملايين الأعوام، يأتي ذلك استكمالًا لما بدأه السير ريتشارد أوين في عام 1845، عندما عثر على أول حفرية لديناصور في الجنوب الإفريقي قدّمت معلومات مذهلة عن الحياة البرية في القارة السمراء بعصر ما قبل التاريخ.

نوع جديد من الديناصورات

تمكّنت مجموعة من علماء الحفريات في متحف التاريخ الطبيعي في لندن من اكتشاف نوع جديد من الديناصورات على شاطئ جزيرة «سبوروينج» في زيمبابوي بعد انتشال عظام متحجرة من صخور تعود إلى العصر الترياسي المتأخر، والذي يمتد تاريخه إلى 210 ملايين سنة مضت، وبحسب مجلة «interesting engineering»، تضمنت العينة الجزئية ساقًا خلفية واحدة، بما في ذلك عظام الفخذ والساق والكاحل، وبدراسة وتحليل الساق المتحجرة تم الاستدلال على نوع من الديناصورات بحجم الحصان إذ يُتوقع أن وزنه كان يبلغ نحو 386 كيلوجرامًا.

ديناصور «موسانكوا» آكل النباتات

وأطلق على الاكتشاف اسم المركب العائم «موسانكوا»، الذي كان بمثابة منزل لفريق البحث خلال رحلاتهم الميدانية إلى بحيرة «كاريبا» بين عامي 2017 و2018، وبحسب قائد الفريق بول باريت، يبدو أن ذلك الديناصور آكل النباتات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأنواع الأخرى المكتشفة في جنوب إفريقيا والأرجنتين، مما يسلط الضوء على إمكانات المنطقة لتقديم مزيد من الاكتشافات الحفرية.

ومن المثير للاهتمام أنه تم تسجيل العديد من المواقع الأحفورية الجديدة في زيمبابوي على مدى السنوات الـ6 الماضية، ما سهّل على العلماء عملية الوصول إلى مجموعة متنوعة من حيوانات ما قبل التاريخ، بما في ذلك أول «فيتوصورات» إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وهي زواحف قديمة شبيهة بالتمساح، إضافةً إلى البرمائيات المدرعة العملاقة.