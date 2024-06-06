بعد تحذير العالم الهولندي من الإصابة بطنين الأذن.. اعرف الأعراض وكيفية العلاج

لايزال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس يثير الجدل بتوقعاته، ومع تنبؤاته بشأن الزلزال المدمر الذي قد يضرب الأرض خلال الفترة بين 6 و8 يونيو الجاري، حذر من تأثيره على بعض الأشخاص مما يؤدي الإصابة بطنين الأذن الشديد المصاحب للصداع والدوخة، محذرًا من موعد الاقتران المقبل، مما استدعى الحديث حول علاج طنين الأذن وكيفية علاجه.

تحذير العالم الهولندي

في الساعات القليلة الماضية، حذر عالم الزلازل الهولندي في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أنه بسبب اقترانين للكواكب الأول يشمل الأرض وعطارد والمشتري، والثاني يشمل الزهرة والشمس والأرض، لافتا إلى أنه سيكون هناك احتمالًا لحدوث زلزال كبير قد يسبب طنين الأذن للكثيرين، محذرًا أنهما يحدثان وبينهما أقل من 5 ساعات.

أسباب طنين الأذن

وهو ما أوضحه الدكتور محمد كامل، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إذ أن طنين الأذن يحدث بسبب تحرك الشعيرات السمعية، وهذه الحركة تُرسل إشارات كهربائية على الأذن تسبب صوت الزن أو الطنين، أو بسبب التهاب الأذن والرقبة.

أعراض طنين الأذن

أضاف «كامل»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك الكثير من الأعراض تحدث، وتتمثل في التالي:

سماع صوت صفير في الأذن.

الشعور بالإرهاق الشديد.

التوتُّر وصعوبة التركيز.

القلق وسهولة الاستثارة.

غالبًا عندما يزداد الطنين تشعر في بعض الأحيان، بإصابتك بفقدان السمع أو الدوخة.

علاج طنين الأذن

وقدم كامل العديد من العلاجات وطرق الوقاية لعلاج طنين الأذن، وهي:

من الممكن تحت إشراف الطبيب إذا تزايدت أعراض الإصابة تناول المضادات الحيوية ومسكنات الألم.

علاج مشكلات الدم والأوعية الدموية والتهابات المخ.

تغيير الأدوية التي تتناولها، فإذا كنت تتناول أدوية لعلاج ضغط الدم مثلًا فمن الممكن أن يكون من أعراضها طنين الأذن، لذلك يجب تغييرها فورًا بإشراف من الطبيب.

احتياطات الوقاية من طنين الأذن