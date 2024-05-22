«المركزي المصري» يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 110 مليار جنيه غدا

يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانه بأجل 3 أشهر و9 أشهر و6 أشهر وعام، غدًا الخميس 23 مايو 2024، والأحد 26 مايو 2024، بإجمالي قيمة 110 مليارات جنيه.

وتوزع قيمة أذون الخزانة 110 مليارات جنيه، التي يعتزم المركزي المصري على طرحها غدا والأحد المقبل، كما يلي، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

الخميس 23-5-2024

أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجل العام بقيمة 25 مليار جنيه.

الأحد 26-5-2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

تفاصيل العروض المقدمة والمقبولة

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة، من أجل الحصول على أدوات دين قصيرة الأجل «أذون الخزانة»، عائد يصل إلى 35.001%، بينما وافق البنك المركزي المصري على متوسط عائد يصل إلى 25.992%.

ويذكر أن وزارة المالية توكل البنك المركزي المصري على إدارة وطرح أذون الخزانة لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة.