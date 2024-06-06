انطلاق آخر أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري اليوم.. استعدادات مكثفة

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، انطلاق آخر أفواج حجاج بيت الله الحرام على العبارة آيلة، وعلى متنها 1381 حاجا و32 أتوبيس، إذ جرى تفويج 6300 حاج، من خلال رحلات مكوكية للعبارتين آيلة وكوين نفرتيتي.

وأشارت الهيئة إلى أن غرفة العمليات المشكلة بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، لم تتلق أي شكاوى من الشركات السياحية أو الحجاج، وجرى التنسيق مع شركات السياحة والتوكيل الملاحي، لمتابعة الأتوبيسات في أثناء مرورها بالكمائن لضمان سلامة وصولها للميناء، حتى ركوب العبارات الخاصة بها.

تذليل كل العوائق

ونسق مدير ميناء نويبع مع الجهات العاملة بالميناء، لسرعة إنهاء الإجراءات، وتذليل العوائق لخدمة حجاج بيت الله، وجرى تزويد صالات السفر بعدد من العاملين المدربين، وعدد من الكراسي المتحركة لكبار السن، والإسعافات الطبية، والتعاون بين موظفي خدمة المواطنين من إدارة الشرطة وموظفي إدارة الميناء لمساعدة الحجاج.

وأضافت الهيئة أنه جرى التنسيق بين إدارة الميناء وشرطة الميناء بتنظيم دخول الحمالين إلى الميناء، سعت دخول العبارات للمواني مع تواجد عدد مناسب من الحمالين بالزي الموحد أمام مداخل صالة السفر قبل دخول الأتوبيسات، ولعدم استغلال الحمالين للركاب.