سوسن بدر تكشف كواليس تصوير الفيلم الوثائقي «أم الدنيا» قبل عرضه

ينطلق عرض الفيلم الوثائقي «أم الدنيا»، حصريًا عبر منصة WATCH IT، والذي يأتي تحت عنوان «إحنا مين»، ويرصد الجزء الثاني من الأحداث رحلة دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، إضافة إلى تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي، ويتضمن 15 حلقة.

كواليس تصوير سوسن بدر لفيلم أم الدنيا

وأوضحت الفنانة سوسن بدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّها واجهت صعوبات في تصوير الفيلم الوثائقي أم الدنيا؛ لأنّ التصوير كان في أماكن أثرية حقيقية في التاريخ، مشيرة إلى أنّ تلك الأماكن تتضمن سلالم متعددة وأرضٍ غير ممهدة، وغيرها من الصعوبات لكن لا توجد رفاهية في التوقف عن استئناف التصوير لأهمية الموضوع الذي يناقشه العمل.

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم أم الدنيا

الفيلم الوثائقي أم الدنيا، يعرض بواقع حلقتين كل أسبوع عبر منصة WATCH IT، وهو من بطولة الفنانة سوسن بدر، إضافة إلى بعض الفنانين الشباب من مسرح الكنيسة والذين انضموا حديثًا للجزء الثاني، وهو من سيناريو وحوار وإخراج محمود رشاد، وتم التحضير الجيد له قبل بدء التصوير، من خلال خبراء في التاريخ وعلم المصريات.