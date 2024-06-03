سوسن بدر: الفيلم الوثائقي أم الدنيا يتناول رحلة دخول العائلة المقدسة إلى مصر (فيديو)

أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بردود الأفعال القوية للجمهور، بنجاح الجزء الأول من الفيلم الوثائقي «أم الدنيا»، من إنتاج منصة «WATCH IT» الأصلية، مشيرة إلى أنه كان أحد أهم الأسباب لإنتاج الجزء الثاني، وتحمس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مواصلة خطتها نحو محتوى مميز عن الحضارة المصرية، قائلة: «مصر أم الدنيا وهتفضل أم الدنيا، أنا فخورة بوجودي في هذا العمل».

تفاصيل مشاركة سوسن بدر فى الجزء الثاني من أم الدنيا

أوضحت سوسن بدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي أم الدنيا، يتناول رحلة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، مشيرة إلى أنه يحكي دخول المسيحية إلى أرض مصر، وكانت تدعو للتسامح، واعتنقها المصريون، لافتة إلى أن انطلاق الاحتفال بعرض الجزء الثاني، جاء تزامنًا مع احتفالات الكاتدرائية المرقسية بدخول العائلة المقدسة إلى مصر.

موعد عرض الفيلم الوثائقي أم الدنيا 2

من المقرر أن يجري عرض الوثائقي أم الدنيا يوم 6 يونيو عبر منصة WATCH IT، بواقع جزئين كل أسبوع، ويتضمن 15 جزءا، وهو من بطولة الفنانة سوسن بدر، ويشارك معها عدد من الفنانين الشباب من مسارح الكنيسة بالجزء الثاني، وهو من تأليف واخراج محمود رشاد.