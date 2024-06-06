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موعد وأحداث مسلسل الوصفة السحرية لـ شيري عادل قبل عرضه

كتب:

ضحى محمد
01:43 م | الخميس 06 يونيو 2024
مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية

يسعى عدد كبير من محبي الفنانة شيري عادل إلى معرفة موعد مسلسل الوصفة السحرية، والذي يعرض على قناة «dmc» ، الذي يشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم لقاء سويدان.

موعد مسلسل الوصفة السحرية لـ شيري عادل

وسيكون موعد مسلسل الوصفة السحرية لـ شيري عادل، غدًا الجمعة، عبر منصة واتش إت، قبل بدء عرضه حصريًا على شاشة قنوات dmc بيوم كامل، إذ يكون العرض الأول في الساعة 8.00 مساءً والإعادة الأولى في 2.00 صباحًا والإعادة الثانية: 1.00 ظهرًا.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية

الوصفة السحرية يدور في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب الوصفة السحرية لزواج ناجح، الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه سنة أولى زواج فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها والمحيطين بها.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

المسلسل من بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وإسلام جمال ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.