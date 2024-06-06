بدء عرض مسلسل «الوصفة السحرية» على watch it غدا

ينتظر متابعو منصة watch it بدء عرض حلقات مسلسل «الوصفة السحرية» غدًا الجمعة، عبر منصتها وذلك قبل بدء عرضه حصريًا على شاشة قنوات dmc بيوم كامل.

ومن المقرر أن تبدأ قنوات dmc عرض أولى حلقات المسلسل يوم السبت المُقبل، وروجت القناة لمواعيد عرض المسلسل حيث سيكون العرض الأول في الساعة 8.00 مساءً والإعادة الأولى في 2.00 صباحًا والإعادة الثانية: 1.00 ظهرًا.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية

الوصفة السحرية يدور في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب الوصفة السحرية لزواج ناجح، الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه سنة أولى زواج فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها والمحيطين بها.

والمسلسل من بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وإسلام جمال ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.