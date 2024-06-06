وفاة معلمة في حادث خلال توجهها لمراقبة امتحانات الدبلومات بالعبور

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية يفيد بوفاة المعلمة شيرين عبدالله عبدالوهاب، بعد أسبوع من إصابتها في حادث مروري تعرضت له أثناء توجهها إلى اللجنة المنتدبة لها للمراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية.

وتبين أنَّ المعلمة الراحلة -شهيدة الواجب- تعمل بمدرسة الشهيد الكفراوي الصناعية بمحافظة الشرقية ومنتدبة للمراقبة في مدرسة يجبت جولد للتكنولوجيا بالعبور بمحافظة القليوبية، إذ تعرضت لحادث سير أثناء عبورها الطريق ، وتم نقلها الي مستشفى السلام العام، وتسبب الحادث في نزيف داخلي، وتم ّحجزها بالمستشفى لمدة أسبوع لتلقى العلاج ووافتها المنية صباح اليوم.

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محسن لطفي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، بمساندة أسرة المعلمة في هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم، وموجهاً بسرعة صرف مستحقات المعلمة وتسليمها لأسرتها فورا.

وفاة معلمة إثر حادث

وتقدم خلف الزناتي بخالص العزاء لأسرة المعلمة، شهيدة الواجب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.