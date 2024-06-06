بعد التحضير سنة كاملة.. أحمد عبدالعزيز يكشف مصير «صاحب الوردة»

كشف الفنان أحمد عبدالعزيز، عن مصير مسرحية صاحب الوردة التي بدأت التحضير لها العام الماضي، والمقرر عرضها على خشبة المسرح القومي ضمن عروضه المسرحية، بعد توقف البروفات وعدم الكشف عن موعد عرض المسرحية حتى الآن.

حقيقة توقف مسرحية صاحب الوردة

وقال أحمد عبدالعزيز لـ«الوطن»، إنّه سيتولى إخراج العرض المسرحي الذي كتبه عبدالرحيم كمال، بدلا من المخرج أحمد شوقي، على أن يكون البطل الفنان كمال أبورية، موضحا أنّه من المقرر عرض المسرحية قريبا.

أبطال مسرحية صاحب الوردة

ومسرحية صاحب الوردة بطولة الفنانة رانيا فريد شوقي، محمد صلاح آدم، يوسف إسماعيل، داليا أشرف، وائل إبراهيم، وآخرين، تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال عن روايته التي تحمل نفس الاسم، وتتضمن رسائل روحانية عما يحدث بظهور الحلاج في عصرنا الحالي وكيفية تأثيره على البيئة المحيطة وكيف يساهم في إحياء الحب في القلوب والنفوس الميتة.