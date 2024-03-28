أحمد عبدالعزيز لـ«الوطن»: طه حسين أتي من أعماق الظلام لينير البشرية

تصدر الفنان أحمد عبدالعزيز مؤشر محرك البحث في جوجل أثناء الساعات الماضية بعد تصريحاته التلفزيونية عن الفن والتمثيل وطبيعة الأدوار التي يحلم بتقديمها ومن بينها شخصية الأديب الدكتور طه حسين.

أحمد زكي يكشف سر شغفه بشخصية طه حسين

وتواصلت «الوطن»، مع الفنان أحمد عبدالعزيز، الذي أوضح أن الدكتور طه حسين شخصية أسطورية بالنسبة له، فهو شخص أتى من أعماق العجز والظلام لكي ينيرالبشرية، حيث كان يعيش في كف بالبصر لكي يكون أكثر بصيرة ممن حوله ويكون رائدًا للتنوير لنا.

وأوضح الفنان أحمد عبدالعزيز في تصريحاته أن طه حسين يمتلك أسلوبًا خاصًا في الكتابة لدرجة الاستمتاع، لذلك تم تحويل رواياته وكتبه لأعمال فنية مثل فيلم دعاء الكروان، مشددًا على أنه كان يمتلك حياة غنية ولديه درجة مقاومة وجهاد إنساني عظيم، مشيرا إلى أن هذا ما جذبه لتقديم تلك الشخصية بشكل مستمر.

أحمد زكي يتحدث عن أعمال السير الذاتية

وأضاف الفنان أحمد عبدالعزيز أنه عند تقديم أعمال السير الذاتية لابٌد أن يعود الفنان إلى الشخصية الأصلية للقصة والقراءة في المراجع التي تخص تلك الشخصية في الواقع سواء بالكتب أوالتسجيلات السابقة، ويجب دراسة أشياء تتعلق بالهيئة والشكل وطريقة التصرفات والتفاصيل الأساسية للشخصية، مُشددًا على أنه لا يجوز أن يكون هناك تغيير أو وجهة نظر مغايرة، ولكن ربما يكون هناك وجهة نظر في طريقة تقديم الشخصية نفسها ولكن لا يصل الأمر إلى حد وضع حقائق أخرى مختلفة.