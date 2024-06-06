ضبط عقاقير طبية مغشوشة في الغربية 

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تورط عناصر تشكيل عصابي بالإتجار في العقاقير مجهولة المصدر ودون فواتير وترويجها باستخدام سيارة ربع نقل واتخاذهم من أحد المخازن بنطاق محافظة الدقهلية ومخزن آخر بنطاق محافظة الغربية مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين والسيارة المستخدمة وكذا مخزنين كائنَين بمحافظتي الغربية، الدقهلية بإجمالي مضبوطات (106.096 ألف عبوة دواء مختلفة الأنواع مغشوشة وغير صالحة.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات بـ8 ملايين جنيه.