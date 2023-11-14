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ضبط شخصين متهمين بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة

كتب:

محمد بركات
04:00 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
ضبط المتهم

ضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين؛ لقيامهما بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون.

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قد رصدت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عدد من الأشخاص، تخصصوا في ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط سائق بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبحوزته 3335 قرصا مخدرا، و30 أمبولا مخدرا، وضبط صيدلي صاحب صيدليات له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته 2320 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم محمد بركات