استعدادات مكثفة من «بيطري الشرقية» لاستقبال عيد الأضحى.. تفتيش وإلغاء إجازات

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى تشكيل لجنة مركزية بمديرية الطب البيطري لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ولجان فرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة، لاستقبال الشكاوى أيام عيد الأضحى والعمل على حلها.

تشديدات للحفاظ على الصحة العامة والبيئة

وأوضح مدير بيطري الشرقية، أنه تم التنسيق مع اللجنة المركزية بالمديرية ومديرية الزراعة وفرع شئون البيئة الإقليمي لمحافظي الشرقية والإسماعيلية، للحفاظ على الصحة العامة ونظافة البيئة، منعا للذبح العشوائي في مدن ومراكز المحافظة، وأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، وإرجاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وأطباء الصحة العامة والتفتيش وأطباء الجلود والمخلفات على مستوى المحافظة.

وأضاف متولي، أنه تم عمل صيانة لجميع الأختام و توفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم بجميع المجازر، وتم التنبيه على مديرى الإدارات بكل مركز بعمل نوبتجيات خلال أيام عيد الأضحى، لاستقبال الأضاحي، وحصر أعدادها، ولتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين.

حملات تفتيش وتنسيق مع «الأورمان»

وأشار إلى قيام المديرية بتنشيط المرور على: المحلات - الشوادر - الهيبرات - السوبر ماركت، لمتابعة صلاحية المنتجات الحيوانية المعروضة ذات الأصل الحيواني، وكذلك التنسيق مع: مديرية التموين، مباحث التموين، مديرية الصحة بالشرقية، جهاز حماية المستهلك، لتكثيف حملات المرور على محلات بيع اللحوم الطازجة، لضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والمرور على مصانع اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة بالمحافظة.

وأوضح متولي، أنه تم التنسيق مع جمعية الأورمان، من أجل التعاون لذبح عدد 30 رأس ذكر بقري، وزن كبير، أضاحى داخل مجزر أولاد صقر خلال أيام العيد، وكذلك التعاون مع مشروع حياة كريمة لذبح عدد 9 رأس ذكر بقري، كولومبي داخل مجزر القيصر بالصالحية خلال أيام العيد، وتوزيع اللحوم المشفاه على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة.