متى موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية؟.. الجمعية الفلكية تجيب

متى موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية؟ من الأسئلة التي تشغل بال الموطنين والمقيمين في المملكة، لمعرفة يوم عرفة، وهو من أقدس أيام العام للمسلمين، بالإضافة إلى اقتراب العيد الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، ويرجع الاهتمام لأن الكثيرين يذبحون الأضاحي في أيام التشريق.

وفي هذا الصدد، تجيب جريدة «الوطن» عن التساؤلات التي تشغل بال الكثير من المواطنين في الشرق الأوسط، عن متى موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية ويوم عرفة فلكيًا وشرعًا في السطور التالية:

متى موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية فلكيًا

وأجابت الجمعية الفلكية عن تساؤل متى موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية؟ بأنه سيصعب رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبالتالي سيكون شهر ذى القعدة 30 يومًا، بينما يكون يوم عرفة يوم السبت 15 يونيو الجاري، وبالتالي سيكون أول أيام عيد الأضحي المبارك يوم 16 يونيو الجاري.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة

ويتم تحديد موعد عيد الأضحى في السعودية اليوم الخميس الموافق 6 يونيو، حيث طالبت المحكمة العليا بالمملكة عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة، وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على التراثي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.