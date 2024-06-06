قبل طرح ولاد رزق 3 في عيد الأضحى.. تفاصيل انضمام نجوم جدد وضيوف شرف لأول مرة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى 2024، والذي يضم عددًا كبيرًا من نجوم الصف الأول في منافسة قوية على عيدية الجمهور في شباك تذاكر الإيرادات، إذ تضم قائمة الأفلام المنافسة كل من «ولاد رزق 3، واللعب مع العيال، وأهل الكهف، وجوازة توكسيك».

نجوم جدد انضموا لفيلم ولاد رزق 3

وقرر صناع فيلم ولاد رزق 3: القاضية» الاحتفال بانطلاق العمل وسط حضور صناعه وأبطاله يوم الثلاثاء المقبل، وقبل طرحه نكشف لكم في السطور التالية عن أبرز الفنانين الذين انضموا للجزء الثالث وآخرين تغيبوا عنه.

وانضمت أسماء جلال التي تظهر بشخصية شابة تعمل داخل «كباريه» وتجمعها علاقة حب مع الفنان عمرو يوسف ويتمّ خطبتهما، بالإضافة للفنان علي صبحي الذي انضم حديثًا ويصبح جزءًا من فرقة ولاد رزق ضد خصومهم في الأحداث.

كما يشهد فيلم ولاد رزق 3 وجود عددًا من ضيوف الشرف لأول مرة في أجزائه الثلاث من بينهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، ورزان مغربي، ونيكول سعفان، وأحمد فهمي.

نجوم تغيبوا عن فيلم ولاد رزق 3

كما يشهد فيلم ولاد رزق 3 غياب بعض النجوم الذين تعود الجمهور على وجودهم في سلسلة الفيلم من بينهم الفنان أحمد الفيشاوي، والذي أوضح في تصريحات صحفية سابقة أنَّ وقت تصوير الفيلم تعارض مع أعمال أخرى يقدمها لذلك اعتذر عن عدم المشاركة في فيلم ولاد رزق 3، بالإضافة للفنان أحمد داود، ولم يتمّ استبدالهما ولكن تمّ إلغاء شخصياتهما من الأحداث.

قصة وأبطال فيلم ولاد رزق 3

وحقق البرومو الرسمي لفيلم ولاد رزق 3 نجاحًا كبيرًا منذ طرحه وتخطى حاجز مليون مشاهدة في أقل من 24 من طرحه، وتدور أحداث الجزء الثالث حول أولاد رزق وانفصالهم، لكن بعد مرور 3 سنوات يعودون لأعمال الشغب مرة أخرى بعد تورطهم ويصبحون مجبرين للعودة لحياة الجريمة والسرقة مرة أخرى.

فيلم ولاد رزق 3 من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وسيد رجب، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.