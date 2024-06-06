مكتبة مصر العامة تبدأ فعاليات معرض الكتاب المخفض غدا.. لتشجيع الأفراد على القراءة

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي تحت رئاسة السفير عبد الرؤوف الريدى، معرض للكتاب المخفض، في العاشرة صباح يوم غد الجمعة، الذي يستمر لمدة يومين، ويضم مجموعة كبيرة من الكتب في كل المجالات المعرفية المختلفة.

وقالت رانيا شرعان، مديرة المكتبة، في بيان صحفي إن معرض الكتاب المخفض تنظمه المكتبة كل فترة، يتم فيه عرض مجموعة مختلفة من المؤلفات للكبار والصغار، في كافة فروع المعرفة، أدب، تاريخ، تراث، كتب فكرية، وغيرها، هذا إلى جانب مجموعة من الكتب الخاصة بالأطفال، وهذه الكتب الزائدة عن احتياجات المكتبة.

مواعيد معرض الكتاب المخفض

وأضافت شرعان، أن المعرض يقام لمدة يومين الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 من يونية الجاري، بحديقة المكتبة، ويفتتح أبوابه من العاشرة صباحًا حتى الثالثة ونصف عصرًا، مؤكدة أن الهدف من المعرض، رفع الوعي، ونشر المعرفة، ضمن خطة بناء الإنسان.

وأكدت أن معرض الكتاب المخفض يتيح لأعضاء المكتبة اقتناء أي عدد من الكتب التي يحتاجونها، ولا يقتصر على رقم محدد.

تشجيع الأفراد على تنمية عادة القراءة

ومن ناحية أخرى، تواصل المكتبة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية، والخدمية، والتوعوية، ضمن البرنامج الثقافي الخاص بالشهر الجاري، في قاعات المكتبة المختلفة، لروادها من الكبار والصغار.

تهدف المكتبة إلى تشجيع الأفراد من كافة الأعمار والفئات على تنمية عادة القراءة والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتاحة بالمكتبة وتنمية هذه المواد وتحديثها بما يفي برغبات واحتياجات أعضاءها، كما تهدف إلى توفير وسائل التعليم الذاتي مدى الحياة.