مكتبة مصر العامة تحتفل بعيد ميلادها بفاعلية ثقافية السبت المقبل

تحتفل مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، السبت المقبل، بعيد ميلاد المكتبة، بإقامة احتفالية بصحبة التخت العربي والتنورة في تمام الساعة الـ6 مساء، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

احتفالية مكتبات مصر العامة بعيد ميلادها

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية، السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، ومجموعة من الشخصيات الثقافية والعامة، وتشهد الاحتفالية إلقاء الحضور بعض الكلمات احتفاءً باليوم، إلى جانب مجموعة من الفقرات الفنية المختلفة لفرق قصور الثقافة.

تعد مكتبة مصرالعامة من أكبر المكتبات العامة في مصر ومن أفضلها على الإطلاق، فهي واحدة من المشروعات الثقافية الرائدة في مصر، وذلك نتاج تعاون دولي مصري ألماني مشترك يضم ثلاثة أطراف هي: «وزارة الثقافة المصرية ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، ومؤسسة برتلسمان الألمانية وهي مؤسسة أهلية ألمانية تعمل في مختلف مجالات الخدمة العامة بما فيها مجال المكتبات العامة، وجمعية الرعاية المتكاملة وهي مؤسسة أهلية مصرية».