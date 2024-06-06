تعليمات مشددة من محافظ بني سويف بشأن لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عددًا من مقرات اللجان بالمدارس، للاطمئنان على جاهزيتها، استعدادا لعقد امتحان الدور الأول من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، المقرر انطلاقها الاثنين المقبل، على أن تختتم في 22 يوليو المقبل.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين إلى امتحان الثانوية العامة، في بني سويف، 18 ألفا و471 طالبًا وطالبة موزعين على 45 لجنة على مستوى المحافظة.

توفير المناخ الهادئ للطلاب في الامتحانات

وتابع محافظ بني سويف، تنفيذ الخطة التي أعدتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات، في حضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، ومسؤولى الإدارات التعليمية والوحدات المحلية.

إجراءات امتحانات الثانوية العامة في بني سويف

ناقش المحافظ مع وكيل الوزارة الإجراءات التي تقوم بها المديرية، لتوفير التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب للامتحان بتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها

تكثيف أعمال النظافة بمقرات الامتحانات ومحيطها

ونوه المحافظ عن تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كل التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات، لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.