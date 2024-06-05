محافظ المنيا يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الطرق والميادين

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق والميادين على مستوى مدن ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدن والقرى، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف في المواعيد المقررة وفقا للجدول الزمني المحدد، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات والضوابط الفنية المعتمدة.

رصف ورفع كفاءة الطرق بعدد من الشوارع

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوي، أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بعدد من الشوارع بحي جنوب المدينة بإشراف مديرية الطرق، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع، إذ تفقد أعمال وضع طبقة الإسفلت بشارع الشيخ ناصر بطول 600 متر وعرض 6 أمتار.

تحسين الأداء الخدمي على مستوى جميع مراكز المحافظة

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد حسن مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمنيا، الانتهاء من أعمال رصف شارع ابن خصيب بحي وسط مدينة المنيا، ضمن الخطة الاستثمارية 2023/ 2024 تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، وتنفيذ وحدة الرصف والإنشاءات وفقا للخطة الزمنية المعدة، وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة المناطق والطرق والشوارع وتحسين الأداء الخدمي على مستوى جميع مراكز المحافظة.