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محافظ المنيا: ملتزمون بتوفير جميع الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة

كتب:

اسلام فهمي
03:10 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أشار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع المجالات من خلال بناء قدرات الكوادر البشرية وتمكينهم من أداء مهامهم بفعالية وكفاءة عالية، من خلال البرامج التدريبية للعاملين وتطوير مهاراتهم القيادية ورفع مستوى الأداء الإداري والتنفيذي، مؤكدًا على التزام المحافظة بتوفير جميع الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بناء وتعزيز قدرات العاملين بالمحافظة

في ذات السياق، نظمت محافظة المنيا دورة تدريبية حول مهارات القيادة وإدارة العاملين، على مدار يومين، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهدف بناء وتعزيز قدرات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية التسع ومديري الخدمات.

تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات والوحدات المحلية

تناولت الجلسات التدريبية مجموعة من الموضوعات الحيوية المتعلقة بتطوير مهارات القيادة الفعّالة، وأفضل الممارسات في إدارة العاملين، بما يساهم في تحسين الأداء الإداري والخدمي بالمحافظة، واختتمت الدورة بجلسة تفاعلية بين المشاركين، تم خلالها مناقشة التحديات التي تواجه القيادات في إدارة العاملين وسبل التغلب عليها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار التي من شأنها تحسين بيئة العمل وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات والوحدات المحلية.

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