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«التضامن» توضح 3 فئات مستحقة للمعاشات الاستثنائية

كتب:

إسراء حامد محمد
01:42 م | الخميس 06 يونيو 2024
المعاشات الاستثنائية

المعاشات الاستثنائية

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير المساعدات للأسر والأفراد الأكثر احتياجا في المجتمع المصري، لمساعدتهم في الظروف الطارئة، ومنها المعاشات الاستثنائية التي تصرف لفئة معينة من المواطنين.

والمعاشات الاستثنائية من أبرز المساعدات التي توفرها وزارة التضامن للمواطنين، وترصد السطور التالية المقصود بـ المعاشات الاستثنائية وما هي الفئات المنتفعة به، وفق الموقع الرسمي للوزارة كما يلي.

ما المقصود بالمعاشات الاستثنائية وما الفئات المنتفعة به؟

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنّ المعاشات الاستثنائية تُمنح لأشخاص لم يسبق لهم الحصول على معاش، أو الراغبين في تحسين معاش شخص سبق له الحصول على معاش. 

ما هي الفئات المنتفعة من المعاشات الاستثنائية؟

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات التي يحق لها الحصول على معاش استثنائي، كما يلي.

- العمال المدنيين أو أسر من توفوا، ومنهم الذين انتهت خدمتهم في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

- من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم.

- أسر من توفوا في حادث من الكوارث العامة.

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بقلم إسراء حامد محمد