صناع «الوصفة السحرية» يكشفون كواليس كتابة العمل: الجمهور سيرى نفسه في المسلسل

تبدأ قناة DMC خلال أيام عرض مسلسل الوصفة السحرية، تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها المؤلف هاني سرحان، ويدور المسلسل حول مشاكل الزواج والعلاقات الرومانسية والاجتماعية من خلال نماذج مختلفة من الأزواج، ويطرح المسلسل سؤال «هل هناك وصفة سحرية لو عرفناها سنصل إلى السعادة وستحل جميع مشاكلنا؟»، والوصفة السحرية لزواج ناجح هو اسم الكتاب الذي تتحرك من خلاله الأحداث لتتغير حياة الأبطال تماما.

مديرة ورشة مسلسل الوصفة السحرية

وقالت الكاتبة دعاء عبدالوهاب مديرة الورشة، إنّ كواليس كتابة العمل كانت جيدة، وأنّهم أحبوا الشخصيات وكل شخص من فريق الكتابة رأى نفسه أو أحد أصدقائه في شخصية من الشخصيات، لأنها كانت حقيقية، ويعد مسلسل الوصفة السحرية من أقرب الأعمال إلينا ويشبهنا بشكل كبير، ونراهن أنّ الجمهور سيرى نفسه في شخصيات المسلسل.

وأضاف هاني سرحان مؤسس الورشة عن مسلسل الوصفة السحرية: «سعيد بالتجربة الجديدة التي يخوضها مصنع الحكايات، تجربة مختلفة عن الأعمال السابقة للورشة، وأتمنى أن يحبها الجمهور مثلما أحبها مؤلفي الورشة».

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

يعرض مسلسل الوصفة السحرية يوم 8 يونيو على قناة DMC ومنصة Watch it قبلها بيوم، ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم، أبرزهم، شيري عادل، بسمة داوود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبد الغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

ومصنع الحكايات هو مركز متخصص لكُتّاب ومطوّري السيناريو، يهدف إلى تعزيز الأعمال الدرامية والسينمائية بالوطن العربي، من خلال العمل على أفكار متميزة وتقديمها للسينما، الدراما، الراديو، وحتى ألعاب الفيديو.