«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة الآن: تزيد مع تقدم ساعات النهار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل قليل، عن درجة الحرارة السائدة على القاهرة الكبرى الآن، في ظل تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة بدأت قبل عدة أيام، وذروتها اليوم وغدًا.

درجات الحرارة الآن

وأوضحت «الأرصاد» أنّ درجات الحرارة السائدة الآن على القاهرة الكبرى هي 38 درجة مئوية، ترتفع مع تقدم ساعات النهار حتى تصل إلى ذروتها المتوقعة اليوم 41 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنّ اليوم وغدًا هما ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، والتي تصل على جنوب الصعيد إلى 46 درجة، وتكون على شمال الصعيد وجنوب سيناء 42 درجة مئوية، في حين لا تزيد على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ووسط سيناء عن 34 درجة، وإليك تفاصيل درجات الحرارة السائدة على جميع محافظات مصر اليوم، في الجدول التالي: