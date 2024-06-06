«قصة حب فاشلة».. فنانة شابة تكشف سر غيابها عن التمثيل 5 سنوات

كشفت الفنانة أميرة هاني سبب ابتعادها عن التمثيل لنحو 5 سنوات بسبب علاقة عاطفية غير ناجحة، قائلة إنّها تحدت أهلها للموافقة على خطبتها لأحد الأشخاص، بعد قصة حب كبيرة.

سبب ابتعاد أميرة هاني عن التمثيل

وأضافت الفنانة أميرة هاني في تصريحات تلفزيونية، أنّها اكتشفت بعد فترة من خطبتها أن خطيبها يريد الحياة بحرية بعد الزواج، ما مثل لها صدمة كبيرة وقررت الابتعاد عنه ودخلت في حالة شديدة من الاكتئاب، جعلتها تنام ساعات طويلة من يومها.

نصائح نبيلة عبيد لأميرة هاني

وأوضحت أميرة هاني، أنّها تفاجأت بابتعاد أصدقائها عنها خلال تلك الفترة باستثناء عدد محدود للغاية، ما جعلها تعيد ترتيب حياتها وأصدقائها من جديد، وتحاول العودة لحياتها الطبيعية والتمثيل مرة أخرى، مشددة على أنّ خالتها الفنانة نبيلة عبيد دائمة التشجيع لها على مواصلة حياتها ونجاحها، خاصة أنّها قدمت سلسلة قوية وناجحة من عدة أعمال درامية، ويجب أن تلتفت لمستقبلها.