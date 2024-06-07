آداب عامة على المعتمر والحاج التحلي بها حتى يضمن الأجر والثواب.. ما هي؟

نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عددا من الآداب العامة، التي يجب على الحاج أو المعتمر التحلي بها، حتى يضمن الأجر والثواب كاملا من أداء المناسك، وجاءت هذه الآداب كالتالي:

1- يكثر من الصدقات والإحسان للغير.

2- يطلب رفيقًا صالحًا موافقًا راغبًا في الخيرات، وقد قالوا: «الرفيق قبلَ الطريقِ».

3- يحسن إلى رفيقه ما استطاع.

4- إن مزح فلا يقول إلا الحق، فإن الله حرم من الباطل هزله وجِده.

5- يتحرى أن تكون نفقته حلالًا؛ ليكون أبلغ في قَبول عمله واستجابة دعائه.

6- يكون أكثر كلامه بما يعود عليه بالنفع في العاجل أو الآجل، وما عدا ذلك فلا خير فيه.

آداب عامة على الحاج والمعتمر

7- إذا أراد الشخص الحج أو العمرة فعليه أن يتعلم الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها بحيث تقع أعماله صحيحة شرعًا، ويسأل أهل الفقه والإفتاء – خاصة المؤسسات الإفتائية – عمَّا أشكل عليه حتى يكون على بصيرة من أمره.

8- يتخلى عن الهوى وحظوظ النفس.

9- يردَّ ما في ذمَّته للناس، فلا يسافر قبل أن يقضي كافة الحقوق المالية وغيرها، المتعلقة بالغير، ويردَّ الودائع والأمانات لأهلها.

10- يتوب من جميع المعاصي والمكروهات.

11- يُوَفِّيَ دَيْنَه الذي أتى وقت سداده، وإن لم يمكنه ذلك فليوكل مَنْ يوفيه. وأن يكتب وصيته، وَيُشْهِد عليها.

واجبات على الحاج

12- يستكثر من الزَّادِ والنَّفَقَةِ؛ ليتقي به سؤال الناس، ويُوَاسِي منه المحتاجين.

13- إذا أراد الخروج من منزله، فليصلِّ ركعتين لله تعالى يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثانية: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ، وأن يقرأ بعد سلامه آية الكرسي وسورة ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾.

14- يُرْضِيَ والِدَيْهِ، أو من كان حيًّا منهما.

15- يُودِّعَ أَهْلَهُ وجيرانه وأصدقاءه.

16- يتصدق بشيء عند خروجه.

17- يكثر من الأدعية لنفسه ولغيره.

18- يداوم على الطهارة.

19- يجتنب الإكثار في المأكل والمشرب.

فعل المعروف وذكر الله

20- يحرص على فعل المعروف بكلِّ ما يمكنه، فيحمل المنقطع عن رفقته إذا تيسَّر له، ويَسْقِي الماء عند الحاجة إليه إذا أمكنه؛ لأن أفضل الصدقات ما وافق ضرورة أو حاجة.

21- يجتنب الشحَّ والمماطلة في البيع والشراء.

22- ينبغي أن يجتنب ما يفعله بعض الناس من المشاتمة والمخاصمة، خصوصًا عند المياه والمواضع الضيقة والزحام.

23- ينبغي أن يستعمل الرفق في الأمور كلها.

24- يذكر الله تعالى في كل مجلس جلس فيه، وفي كل مكان نَزَلَ فيه.

25- ينبغي أن يُكْثِرَ من الشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكان يَنْزِله، ويصلي فيه ما تيسر له.

26- ينبغي أن يُحَافِظَ على الصلوات الخمس في وقتها مع الجماعة إن أمكنه، فترك صلاة واحدة منها يُفَوِّت عليه الخير الكثير.

27- اجتناب المزاحمة.

28- كف الأذى عن الغير.

29- الْتزام الإرشادات العامة.

30- اتباع فتاوى العلماء من الجهات المعتمدة.