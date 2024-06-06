36 تأشيرة حج لموظفين بالأزهر تكريما لجهودهم قبل بلوغ سن المعاش

استقبل محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، العاملين المرشحين لحج بيت الله الحرام، والبالغ عددهم 36 من العاملين بالقطاعات الرئيسة والمناطق الأزهرية المختلفة: موظفين - مدرسين - عمال، والذين اشترط فيهم ألا يقل السن عن 59 عامًا، بعد أداء قرعة عشوائية بين المتقدمين.

أداء فريضة الحج

نقل الضويني، تحيات الإمام الأكبر أحمد الطيب، وتمنياته لهم بالتوفيق، وأن يعينهم الله على أداء فريضة الحج، موضحا أن الأزهر حريص على تكريم العاملين الذين بذلوا جهودا كبيرة في خدمة المشيخة، مبينا أنه تم ترشيحهم من خلال قرعة عشوائية لا مجاملات فيها ومحسوبية.

وأعرب المرشحون لزيارة بيت الله الحرام عن سعادتهم لترشيحهم لأداء هذه الفريضة العظيمة، مقدمين الشكر إلى الإمام الأكبر وومشيخة الأزهر، على منحهم هذه الفرصة، مؤكدين أن هذا أعظم تكريم لهم على جهدهم طوال سنوات طويلة، لم يبخلوا خلالها بأي جهد لخدمة الأزهر الشريف.