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الأزهر يقدم 1.6 مليون جنيه لأسر ركاب معدية أبو غالب 

كتب:

محمد أيمن سالم
03:59 م | الخميس 06 يونيو 2024
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

قدم الشيخ أيمن عبدالغني ورافقه وفد أزهري واجب العزاء لأسر ضحايا معدية أبو غالب، كما سلم لكل أسرة من أسر الضحايا مبلغ 100 ألف جنيه، بواقع مليون و600 ألف جنيه، من إدارة الحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر، بتوجيهات أحمد الطيب شيخ الأزهر .

وأبلغ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عزاء شيخ الأزهر لأسر الضحايا، وأنَّه يدعو لهم بأن يربط على قلوبهم على مصابهم الجلل، مضيفًا أنَّ الله إذا حب عبدا ابتلاه، وهذا المصاب لرفع أجورهم وزيادة ثوابهم، سائلا الله- عز وجل- أن يربط على قلوبهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.

وأعرب أسر الضحايا عن شكرهم للأزهر الشريف ولإمامه الأكبر، على هذه اللفتة الإنسانية، وأنّهم يقدرون اهتمام فضيلة الإمام الأكبر ونظرته لهم في ظروفهم التي يمرون بها، داعيين له بدوام الصحة والعافية.

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