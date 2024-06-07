ماذا يعني ظهور طبقة بيضاء على اللسان؟.. عرض لمرض خطير

يعاني بعض الأشخاص من ظهور طبقة بيضاء على اللسان، ما يثير لديهم مخاوف الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية، خاصة عند الشعور بمرارة في الفم وخروج رائحة كريهة، لذا يجب الانتباه جيدًا، والذهاب إلى الطبيب للاطمئنان على صحة الجسم.

الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أوضح في حديثه لـ«الوطن»، أنّ وجود طبقة بيضاء على اللسان، نتيجة تعلق البكتيريا والطعام بين حليمات اللسان، وهى نتوءات صغيرة تظهر على سطحه، تؤدي إلى التهاب الحليمات وتصبح متضخمة مرتفعة، مما يسبب مرارة ورائحة فم كريهة.

أسباب تؤدي إلى ظهور طبقة بيضاء على اللسان:

هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى ظهور طبقة بيضاء على اللسان بحسب «بدران»، وهي:

غياب نظافة الفم وعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط أو كشط اللسان بانتظام.

تدخين التبغ أو التدخين الإلكتروني أومضغ التبغ.

تعاطى الكحوليات.

جفاف الفم

ارتداء أطقم الأسنان.

تهتك أو جرح اللسان.

تناول المضادات الحيوية.

سوء التغذية، ونقص الحديد والزنك وفيتامين ب12.

إتباع نظام غذائي مع نقص في الفواكه والخضروات.

التنفس من خلال الفم.

الإصابة بجفاف الفم.

استخدام أدوية باسطة للعضلات وبعض علاجات السرطان.

قد يتطور الأمر إلى ظهور ما يعرف باللسان الجغرافي، أي بقع حمراء ذات حدود بيضاء، ويكثر هذا الأمر عند المصابين بالأكزيما، الصدفية، مرض السكري من النوع الأول، أو التهاب المفاصل التفاعلي، حسب «بدران».

يؤدي التوتر والقلق والعصبية، إلى قلة إفراز اللعاب وزيادة حموضته، وهذا يؤدي إلى جفاف الفم، وجفاف اللسان وتحوله إلى اللون الأبيض، وتولد طعم كريه ورائحة سيئة.

قصور الغدة الدرقية تؤدي إلى طبقة بيضاء على اللسان

يسبب قصور الغدة الدرقية طبقة بيضاء على اللسان مع تضخمه، وظهور حواف متموجة عليه أيضًا، بالإضافة إلى التهاب المعدة، والإصابة بحالة التهابية مزمنة بالفم تسبب بقعًا شبكية بيضاء على الجزء الداخلي من الخدين واللثة وجانبي اللسان، وفقًا لـ«بدران».