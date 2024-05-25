«جددي وصفاتك واسعدي أسرتك».. طريقة عمل لسان عصفور بكرات اللحم

لسان العصفور بكرات اللحم واحدة من الوصفات المثيرة للشهية التي يمكن تقديمها على مائدة الغداء، وتعتبر خيارًا ممتازًا لتنويع الوصفات التقليدية والتغلب على الروتين الذي يمكن أن يسبب الملل، لذا قدّمت الشيف توتا مراد، في برنامج «عيش وملح» على قناة «cbc sofra»، خطوات بسيطة لإعداد هذه الوصفة والتمتع بمذاقها الرائع.

المقادير:

2 كيس لسان عصفور محمر في سمنة أو زيت أو أي مادة دهنية حسب المتوفر.

- بصلة مفرومة ناعم.

- ثوم مفروم.

- جزر مبشور ناعم جدا.

- ملح حسلب الذوق.

- فلفل أسود.

- بهارات لحمة.

- 4 أكواب مرقة مغلية.

لكرات اللحم:

- نصف كيلو لحمة مفرومة.

- بصل مبشور ومصفى من المياه.

- 3 ملاعق كبيرة بقسماط ناعم أو خشن.

- بقدونس مفروم ناعم أو كزبرة خضراء ملح.

- فلفل أسود.

- بهارات لحمة.

- بابريكا.

- زيت.

- سمنة.

- بصل أحمر شرائح.

- فلفل ألوان شرائح.

- 4 فصوص توم شرائح أو مفروم.

الطريقة:

في وعاء على النار، يُسخن القليل من الزيت جيدًا، ثم تضاف كرات الكفتة وتقلب حتى تحصل على لون ذهبي، بعد ذلك، يضاف لسان العصفور والبصل والجزر، وتقلب المكونات حتى تمتزج بشكل جيد، ويتم إضافة الثوم المقطع إلى شرائح ويقلب، ثم تضاف المرقة الساخنة، ويترك الخليط حتى يصل إلى مرحلة الغليان، بعد ذلك، يُغطى الوعاء ويترك على نار هادئة حتى ينضج المزيج بشكل جيد.

أما عن الخطوة الثانية، فتوضع اللحمة المفرومة والبصل والبقدونس والبقسماط والتوابل في الكبة، وتخفق جيدًا ثمّ تشكل كرات، وتشوح في سمن وتقدم مع لسان العصفور.