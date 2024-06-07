لتجنب الإصابة بالأمراض التنفسية خلال الطهي.. طريقة سهلة لتنظيف شفاط المطبخ

شفاط المطبخ أحد أهم الأجهزة المنزلية، كونه يحد من تراكم الملوثات التي تتسبب فيها الأبخرة من الدهون والزيوت أثناء طهي الطعام، ما يقلل من المخاطر الصحية، لذا نسلط الضوء على أهمية وجوده في المنزل ودوره في التهوية، وكيفية تنظيفه حتى لا يؤثر على الرئة والجهاز التنفسي.

أهمية وجود شفاط المطبخ

تتصاعد روائح الطعام والزيوت المتطايرة في الهواء أثناء الطهي، ولضمان تنقية هواء المطبخ وتجنب الملوثات يتم تشغيل الشفاط، وبحسب موقع «thespruce»، يعمل الشفاط على التالي:

التخلص من الغازات الضارة.

إزالة الملوثات والغازات السامة من المطبخ.

ترشيح الهواء ونقل الأدخنة إلى خارج المنزل.

إزالة الحرارة الزائدة من المطبخ.

منع تصادم الهواء والطهي، عبر توفير جو معتدل وبيئة مريحة.

التخلص من روائح الطعام.

الحفاظ على وحدات المطبخ والخزانات من تراكم البخار.

الحفاظ على نظافة المطبخ.

منع تراكم الطبقات الدهنية من الأبخرة على سطح المطبخ.

منع نمو البكتريا والتعفن في المطبخ.

ترشيح تنقية الهواء عن طريق الشفاط.

تأثير عدم وجود الشفاط على الرئة

أوضح الدكتور طه حميد، أستاذ الأمراض الصدرية والتنفسية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن عدم وجود شفاط المطبخ يعرض الرئة للخطر، بسبب تراكم مواد مهيجة وكيميائية داخل المطبخ إثر أبخرة الطعام: «دخان الأكل ضار على الصحة وممكن يسبب السعال وأعراض الربو والغثيان والصداع والدوخة»، منوهًا أنه يجب تنظيفه باستمرار حتى لا يؤثر على الصحة.

كيفية تنظيف شفاط المطبخ

عملية تنظيف شفاط المطبخ، حسب ما نشرته «Forbes»، عن مجلة «foodndtv» المتخصصة عن الصحة والغذاء، تتمثل في التالي:

فصل الكهرباء عن شفاط المطبخ.

ارتداء القفازات المطاطية أو «الجوانتي».

فتح النوافذ لتهوية المطبخ.

فك أجزاء الشفاط.

طريقة تنظيف شفاط المطبخ

ضعي كمية صغيرة من الماء بمقدار معلقتين في علبة فارغة.

ضعي بيكربونات الصودا والخل في العلبة.

ضعي الريحان والشيح بمقدار ملعقة.

لإزالة الشحوم والدهون المستعصية عن سطحه استخدمي فرشاة وافركي أجزاءه.

اغلقي العلبة باللصق واصنعي ثقبًا بها صغيرًا لرشها على شفاط المطبخ.

بمنديل مبلل جففيه بمنشفة جافة.

احتياطات يجب وضعها في الاعتبار