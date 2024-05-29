حتى لا تعرضين أسرتك للخطر.. احذري هذه الأخطاء في المطبخ

المطبخ من أكثر الأماكن التي يُمكن انتقال العدوى والجراثيم عن طريقها إلى جميع أفراد الأسرة، وذلك في حال لم تهتم ربة المنزل ببعض العادات الصحية أثناء قيامها بالطهي. وهناك خطآن شائعان تقوم بهما السيدات عند تحضير الطعام يعرضان كل من يتناول منه إلى العدوى وألم المعدة، نستعرضهما في التقرير التالي.

تلوث الطعام بالجراثيم

يتمثل الخطأ الأول في تذوق الطعام أثناء طهيه ثم غمس الملعقة مرة أخرى في الطعام وتقليبه، وفقًا لما أشارت إليه الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بجامعة القاهرة خلال حديثها لـ لـ«الوطن»، حيث يتسبب هذا الأمر في تلوث الطعام بالجراثيم، لذا يُنصح دوما باستخدام ملعقتين واحدة للتقليب والأخرى للتذوق.

ويتمثل الخطأ الثاني في تقطيع اللحوم النيئة والخضروات بنفس السكين وعلى نفس لوحة التقطيع، مما يسبب نقل الجراثيم بين الطعام، لذا يُوصى باستخدام سكين ولوح تقطيع منفصل للحلوم والخضروات. وأضافت «عبد الوهاب» أنه في حال نقل الجراثيم وحدوث التهاب المعدة يتم ملاحظة عدة أعراض شائعة كالألم في البطن والغثيان والحرقة وانتفاخ البطن.

نصائح تجنبك نقل العدوى

ويمكنك تجنب الإصابة بالعدوى وانتقال الجراثيم إليك من خلال اتباع مجموعة من النصائح أثناء تحضير الطعام في المطبخ، وهي:

غسل اليدين: ينبغي غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل تحضير الطعام وبعد العطس وملامسة الحيوانات الأليفة أو القمامة.

غسل منشفة الأطباق: ينبغي غسل منشفة الأطباق أولا بأول حتى لا تصبح مرتعا للبكتيريا والجراثيم.