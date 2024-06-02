طريقة سهلة لتنظيف المطبخ الخشب من الدهون.. وفري ثمن الملمع الصناعي

تنظيف المطبخ الخشب من الأشياء الضرورية بالنسبة للسيدات، خاصة قبل قدوم الأعياد، إذ يعانون من مشقة كبيرة في تنظيف المطابخ والخشب من الدهون التي تتراكم عليها طوال الوقت التي تتكون على الأسطح نتيجة لطهي شتى أنواع الأطعمة، ما تؤدي إلى تغير لونها، ولذلك نستعرض في هذا التقرير حيلا بسيطة تساعد على تنظيف المطبخ الخشب من الدهون.

يمكن تنظيف المطبخ الخشب باستخدام خليط الخل والملح، فهو يساعد على التخلص من الدهون الصعبة التي تكون متراكمة على المطبخ، ونتركه لعدة دقائق، وبعد ذلك نستخدم فرشاة ناعمة لتجنب حدوث أي خدش على سطح الخشب أو فقدان لمعانه ونجففه، وفقا لما ذكره موقع «wikihow» الأمريكي.

تنظيف الدهون من المطبخ الخشب

من ضمن الحيل التي تساعد على التخلص من الدهون المتراكمة على المطبخ المصنوع من الخشب، وهى استخدام الخل الأبيض، فهو يعد من أكثر الطرق الطبيعية الفعالة التي تساعد على التخلص من الدهون، ويكون ذلك من خلال خلطه مع الماء الدافئ، ثم وضع قطعة قماش نظيفة في الخليط ونمسح الخشب، ثم نشطف الأسطح بقطعة قماش أخرى.

النشادر من ضمن الطرق التي تساعد على التخلص من الدهون المطبخ الخشب، وذلك عن طريق خلط كمية من الماء المغلي وإضافة معلقتين من سائل تنظيف الملابس الجل، وأيضا إضافة ملعقتين من النشادر وبعد فورانهما، نغمر قطعة الإسفنج بالخليط ونبدأ في تنظيف خشب المطبخ، ويتم تجفيفه بقطعة من القماش.

نصائح عند تنظيف المطبخ الخشب

وهناك عدة نصائح يجب على السيدات اتباعها عن تنظيف خشب المطبخ ومنها: