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وزير العمل يبحث مع نظيره التركي تبادل الخبرات في مكافحة تشغيل الأطفال

كتب:

ماهر هنداوي
04:30 م | الخميس 06 يونيو 2024
شحاتة يلتقي نظيره التركي

شحاتة يلتقي نظيره التركي

التقى حسن شحاتة وزير العمل، بقصر الأمم المتحدة، اليوم الخميس، وزير العمل التركي ولد وداد ايشيق هان، وذلك على هامش فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد خلال هذه الأيام في جنيف، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم.

مكافحة أسوأ أشكال تشغيل الأطفال

أكد «شحاتة» في بيان، حرص مصر على تفعيل التعاون بين الوزارتين، فيما جرى تبادل الآراء في المناقشات التي تجري في مؤتمر العمل الدولي، وكذلك طرق تفعيل سبل التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن التعامل مع قضايا العمل، منها: «مكافحة أسوأ أشكال تشغيل الأطفال، ودمج الفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل، والخطط اللازمة التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب، وزيادة معدلات التشغيل، وتنمية مهارات الشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل».

تبادل الخبرات بين مجموعات العمل الفنية

وأعرب وزير العمل التركي عن استعداده للتعاون في كافة الملفات المتخصصة، مع الوزارة المصرية، وتبادل الخبرات بين مجموعات العمل الفنية في المجالات المتنوعة ذات الأهداف المشتركة.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.