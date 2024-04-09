العيد مش بكرة.. تعذر رؤية الهلال في هذه الدول وأخرى تحتفل بعيد الفطر اليوم

تحتفل العديد من الدول العربية والأفريقية بعيد الفطر المبارك غدا الأربعاء، إذ تعذرت رؤية هلال شوال أمس الاثنين في مصر والسعودية والأمارات وغيرها من الدول، في وقت استطلعت دول أخرى الهلال ليهل عيد الفطار المبارك عليهم اليوم الثلاثاء.

دول تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم

أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم، أن دولتان أفريقيتان أعلنا اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك وهما "النيجر" و"مالي"؛ وذلك بعد ورود ادعاءات برؤية الهلال يوم أمس الاثنين، بعد أن تحرت دول الهلال وأعلن أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدًا الأربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد.

دول عيدها مؤجل ليوم الخميس

وكشف مركز الفلك الدولي أن اليوم الثلاثاء يُعد اليوم الـ29 من شهر رمضان في العديد من الدول الإسلامية، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن وليبيا والمغرب، و من المقرر أن تغيب الشمس في شرق العالم الإسلامي، بعد قليل من أجل استطلاع الهلال وبناء على ذلك ستعلن موعد عيد الفطر ليكون يوم الأربعاء أو الخميس.

ووفقا لبيان المركز الدولى للفلك لا يستبعد أن تعلن بعض الدول (مثل الهند وبنغلادش) أن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر.