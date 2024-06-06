استعدادات «التعليم» لامتحانات الثانوية العامة وتجهيز الاستراحات (صور)

تابعت زينب عبدالفتاح، وكيل المديرية لشؤون الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تجهيز الاستراحات المخصصة لامتحانات الثانوية العامة بمدرستي السادات الابتدائية بكوبرى القبة ب التابعين لإدارة حدائق القبة التعليمية وتوفير كل الاحتياجات والخدمات اللازمة للمعلمين المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ومراعاة النواحي الأمنية والمقرر انطلاقها يوم 10 يونيو الجاري والتي تستمر حتى يوم 20 يوليو.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكدت وكيل تعليم القاهرة، أن المرور مستمر طوال الأسبوع وحتى بداية امتحانات الثانوية العامة 2024، حرصا على توفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات دون معوقات والتأكد من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح وتوفير المياه المبردة لخلق بيئة مناسبة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما تابعت وكيل المديرية لشؤون الإدارات التعليمية فعاليات مبادرة (تقدر فى 10 أيام) بمدرسة النقراشي الثانوية العسكرية بنين بإدارة حدائق القبة، وتواجد وإقبال كثيف من الطلبة وحرصهم على المتابعة والحضور والتركيز داخل المحاضرات.

وأشارت إلى أن كل إدارة تعليمية يوجد بها مدرستان لعقد مبادرة (تقدر فى 10 أيام) لتقديم دعم تعليمى ونفسى وتقديم توعية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم أثناء الامتحانات لتخطى التوتر والقلق الناجم من الامتحانات من خلال نصائح وتوجيهات متخصصين فى مجال الدعم وتقديم المراجعات النهائية التى شملت كل المواد من خلال فيديوهات تعليمية بهدف تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتيسير الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي.