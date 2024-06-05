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«القومية للأنفاق» تعلن تركيب بوابات زجاجية على أرصفة مترو الخط الرابع

كتب:

كريم روماني
01:41 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
مترو الخط الرابع

مترو الخط الرابع

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق تركيب بوابات زجاجة لأول مرة بأرصفة محطات الخط الرابع للمترو الجاري تنفيذه حاليًا، ضمن خطة وزارة النقل للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحة أن هذه البوابات تزيد معدلات الأمان بالنسبة للركاب.

وقال المهندس محمد السعيد، المسؤول عن محطة الأهرامات بالخط، إن البوابات الزجاجية يتم تركيبها بجميع أرصفة الخط الرابع للمترو، موضحًا أنه تفتح بمجرد وصول القطار على الرصيف وفتح بوابات العربات لدخول الركاب.

التحكم في البوابات إلكترونيا

وأضاف «السعيد» لـ«الوطن»، أن هذه البوابات يتم التحكم فيها إلكترونيا، وتحقق أعلى معدلات الأمان للركاب، لافتًا إلى تقدم أعمال تنفيذ محطة الأهرامات وفق المواصفات والمعايير العالمية.

وأشار إلى أن المحطة مكونة من منسوب الرصيف ومنسوب التذاكر ومنسوب الغرف الفنية، مؤكدا أن المحطة ستراعي مختلف الفئات سواء ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.