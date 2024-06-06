تفاصيل المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2024.. اعرف موعد التقديم

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة، إعلان تفاصيل المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2024، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مباشرة، وذلك بالنسبة للأوائل في الشعب العلمية والأدبية، وكذلك الشهادات الفنية، وفقًا للضوابط والقواعد التي سيتم الكشف عنها لكافة الطلاب.

المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أنه بالنسبة للطلاب المتفوقين من غير أوائل الثانوية العامة من ذوي الظروف الاجتماعية الصعبة غير القادرين، والذين يحق لهم الحصول على المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2024 في الجامعات الخاصة والأهلية، فإن التقديم لها يكون بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 في مطلع شهر سبتمبر من كل عام، بعد أن يقر المجلس النسبة المقررة لهم من عدد الطلاب المقبولين بكل جامعة، وذلك وفقًا لعدد من الضوابط والاشتراطات التي يجب توافرها للحصول على المنحة، أبرزها تفوق الطالب وتقديم الأوراق الرسمية التي تثبت أنه غير قادر أو من الطلاب الأيتام أو أبناء الشهداء أو المتفوقين رياضيًا في أحد الألعاب.

تفاصيل المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2024

وتابعت المصادر، أن المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2024 تكون شاملة مصاريف الدراسة والإقامة طوال فترة دراسة الطالب في الجامعة، شرط محافظته على درجة التفوق سنويًا في الفرق المختلفة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي يحددها قانون تنظيم الجامعات والكليات المختصة.