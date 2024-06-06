متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. «الإفتاء» تجيب

متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي؟ من الأسئلة التي تهم كثيرا من الناس الراغبين في استغلال هذا اليوم المبارك، الذي يعتبر من الأشياء المهمة في الشريعة الإسلامية، ويأتي في التاريخ التاسع من شهر ذي الحجة في السنة الهجرية، يُعتبر يوم عرفة أحد أهم أيام حج الإسلام، حيث يتجمع الحجاج في مشعر عرفات بمكة المكرمة لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، وهو وقوف عرفة.

متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي؟

وأجابت دار الإفتاء عن سؤال متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي قائلة إن يوم عرفة لغير الحاج يبدأ بفجر اليوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي عند غروب شمس هذا اليوم، وهو أعظم أيام السنة، إذ يجب أن يتفرغ فيه المسلمون للعبادة والعمل الصالح لنيل الثواب والرحمة والمغفرة، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

صيام يوم عرفة

وأضافت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي، أن صوم يوم عرفة مستحب لغير الحاجِّ، ويكره صيامه للحاجِّ إن كان يضعفه الصومُ عن الوقوف والدعاء؛ [وَأما صَوْم يَوْم عَرَفَة فِي حق الْحَاج: فَإِن كَانَ يُضعفهُ عَن الْوُقُوف بِعَرَفَة ويخل بالدعوات فَإِن الْمُسْتَحبَّ لَهُ أَن يتْرك الصَّوْم؛ لِأَن صَوْم يَوْم عَرَفَة يُوجد فِي غير هَذِه السَّنة، فَأَما الْوُقُوف بِعَرَفَة فَيكون فِي حق عَامَّة النَّاس فِي سنة وَاحِدَة، وَأما إِذا كَانَ لَا يُخَالف الضعْف فَلَا بَأْس بِهِ، وَأما فِي حق غير الْحَاج فَهُوَ مُسْتَحبٌّ؛ لِأَن لَهُ فَضِيلَة على عَامَّة الْأَيَّام] اهـ.