أفضل دعاء يوم عرفة.. ردده لغفران ذنوبك وعتق رقبتك من النار

يوم عرفة من أعظم أيام السنة، بل يصفه بعض العلماء بأنه أفضل يوم في العام، حيث يجتمع المسلمون في هذا اليوم ليتضرعوا إلى الله بالدعاء والتقرب إليه، ويُعتبر هذا اليوم فرصة عظيمة لاستجابة الدعاء، لأن الله يغفر ذنوب عباده به، ولذلك طالبت دار الإفتاء ومركز الأزهر العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف، بضرورة مناجاة الله عزوجل في ذلك اليوم المبارك.

أفضل دعاء يوم عرفة

عن أفضل دعاء يوم عرفة، ذكرت دار الإفتاء، أنه يجوز للمسلم أن يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»، لما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: «خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ»، حيث أنه كان أكثر دعاء النبي في هذا اليوم: «لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، بيَدِه الخَيرُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ».

أدعية يوم عرفة المستجاب

وبخصوص أفضل دعاء يوم عرفة، أوضحت الإفتاء إنه تتعدد الأدعية التي يمكن للمسلمين ترديدها في يوم عرفة، ومن الأدعية المستجابة التي جاءت في القرآن والسنة:

- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار.

- اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي.

بالإضافة إلى الأدعية المستجابة، هناك مجموعة من الأدعية المأثورة التي يُستحب ترديدها في يوم عرفة:

- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

- رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ.

فضل يوم عرفة

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فضل يوم عرفة، مؤكدًا أنه يوم عظيم أقسم الله به في القرآن، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} [البروج: 3] قَالَ: «الشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ» أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات.

يوم المغفرة والعتق من النار

أشار المركز العالمي للفتوى، إلى أن يوم عرفة هو يوم المغفرة والعتق من النيران، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟» (أخرجه مسلم).

يوم تنزُّل الرحمات

أكد المركز العالمي للفتوى، أن يوم عرفة يوم تنزُّل الرحمات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا، هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَغْيَظُ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ، إِلَّا مَا أُرِيَ يَوْمَ بَدْرٍ» قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ» (أخرجه مالك في موطئه).