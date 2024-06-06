ناصيف زيتون ورحمة رياض يشعلان ليل ألمانيا بحفل استثنائي

أحيا النجم السوري ناصيف زيتون والنجمة العراقية رحمة رياض حفلاً غنائياً مميّزاً في مدينة دوسلدورف الألمانية، وتحديداً في قاعة «ميتسوبيشي الكتريك هالي»، التي تُعدّ واحدة من أكبر قاعات الحفلات الجماهيريّة في مقاطعة شمال الراين الألمانيّة.

الحفل استقطب أكثر من أربعة آلاف شخص

استقطب الحفل أكثر من أربعة آلاف شخص من أبناء الجاليات العربيّة المقيمة في دوسلدورف وفي المدن الألمانية المختلفة، كما جذب العديد من الجاليات العربية المقيمة في البلدان الأوروبية المجاورة كفرنسا، وبلجيكا، وسويسرا، وإيطاليا.

وتنوّع الحضور العربي بين الجنسيات السورية، والعراقية، واللبنانية، والفلسطينية، بالإضافة إلى الجاليات المغاربية من المغرب والجزائر وتونس، وكان لافتاً الحضور المميّز للسيّاح الخليجيين الذين يزورون ألمانيا في هذه الفترة.

تميّز الحفل بالتفاعل الكبير الذي أبداه الجمهور مع نجمي الحفل، حيث أشعل ناصيف المسرح بنخبة من أجمل أغانيه كتكّة، وبالأحلام، ومجبور وصوت ربابة، بالإضافة إلى أغانيه ومواويله المميّزة التي ذكّر فيها المهاجرين بحبّ الوطن والتعلّق بالأرض كموّال «سوري للسما علّيت»، و«ذكرتك والسما مغيّمة»، لتثير النجمة رحمة رياض حماسة الجمهور بأغانيها الضاربة: الكوكب، وأصعد للقمر، ووعد مني، إضافة إلى نخبة من أغاني الموروثين العراقي والشرقي ك عالعين موليتين، وكلك على بعضك حلو، ورائعة والدها الراحل رياض أحمد «ها خويا».

وكانت اللحظة التي شهدت ذروة التفاعل من قبل الجمهور هي التي اجتمع خلالها نجما الحفل ناصيف ورحمة لأداء الدويتو الخاص بهما «ما في ليل» الذي حقّق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وحصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل، ليترجم هذا النجاح على أرض الحفل الألمانيّ بتفاعل قويّ من قبل الجمهور الذي ردّد مع النجميْن كلمات الدويتو الضارب عن ظهر قلب وسط علوّ الهتاف والتصفيق الذي ملأ أرجاء المسرح وستعيش أصداؤه طويلاً في الذاكرة.