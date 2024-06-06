تفاصيل حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ قبل ساعات من انطلاقه

تحتفل الفنانة جميلة عوض، بحفل زفافها علي المونتير أحمد حافظ، اليوم داخل أحد الأماكن الخاصة، في القاهرة الكبري.

تفاصيل حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

وعلم «الوطن» من مصادره الخاصة، أنّ جميلة عوض، قررت فرض تشديدات تنظيمية، حول مكان حفل الزفاف، خوفًا من دخول أشخاص غير مرغوب فيهم، كما قررت إقامة الحفل بعيدًا عن كاميرات الصحافة والإعلام.

ومن المقرر أن يحضر حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ، العديد من نجوم الوسط الفني، أذ أن الثنائي لديهما علاقات كثيرة مشتركة.

حنة جميلة عوض

وكانت جميلة عوض، احتفلت مساء يوم أمس الأربعاء، بليلة الحنة، وسط حضور كبير للعائلة والأصدقاء، حيث أقيم الحفل داخل منزلها

كما احتفلت جميلة عوض، بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، وذلك في حفل عائلي صغير يوم الاثنين الماضي، اقتصر على حضور العائلة والأصدقاء، وكان الفنان عمرو يوسف الشاهد على عقد الزواج.