آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم

أعلنت مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في مجال أبحاث الذهب عالميًا، عن تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف تعاملات اليوم، إذ سجل في سوق الصاغة 3140 جنيهًا للشراء و3120 جنيهًا للبيع.

ترصد «الوطن» أسعار الذهب الآن بمحال الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة، 3140 جنيهًا للشراء و3120 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة، 3589 جنيهًا للشراء و3566 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة، 2691 جنيهًا للشراء و2674 جنيهًا للبيع.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن، 2093 جنيهًا للشراء، و2079 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة، 25 ألفًا و120 جنيهًا.