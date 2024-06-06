المعدن الأصفر يفقد بريقه في مصر.. كم بلغت خسائر الذهب منذ بداية العام؟

شهد سوق الذهب منذ بداية العام الجاري، تراجعا طفيفا في ظل إقبال المواطنين على شراء المعدن الأصفر، الذي يعد أحد أهم أدوات الادخار وحفظ قيمة الأموال في ظل معدلات التضخم التي يشهدها العالم حاليا، بسبب الأحداث الجيوسياسية على المستوى العالمي.

مشتريات المصريين في 2024

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، فإن المصريون اشتروا نحو 13.2 طن ذهب خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 8 أطنان مشغولات، فيما بلغ وزن السبائك والعملات الذهبية 5.2 طن.

سعر جرام عيار 21

وبحسب بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، فإن هناك تراجعا ملحوظا في أسعار الذهب منذ بداية العام الجاري، أي خلال الـ6 أشهر الماضية، إذ سجل سعر الذهب اليوم الخميس 6-6-2024 حوالي 3 آلاف و120 جنيها للجرام عيار 21 مقابل، بتراجع بلغت قيمته حوالي 90 جنيها منذ بداية العام.

سعر جرام الذهب عيار 24

في المقابل واصل الذهب عيار 24 تراجعه منذ بداية العام، اذ سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 3 آلاف و565 جنيها، مقابل 3 آلاف و668 جنيها، في بداية العام الجاري، بتراجع بلغت قيمته حوالي 103 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

الذهب عيار 18 هو الأكثر إقبالا في القاهرة الكبرى، كونه أحد أهم الأعيرة المستخدمة في صناعة المشغولات الذهبية، إذ سجل الذهب عيار 18 منذ بداية العام تراجعا بنحو 66 جنيها، مسجلا اليوم حوالي 2674 جنيها، مقابل 2751 جنيه.