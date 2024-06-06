إيهاب الخطيب: لا مجال للخلافات في المنتخب.. صلاح انضم قبل موعده بـ48 ساعة

قال الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن هناك تفاؤلا بالروح التي جمعت كل عناصر المنتخب من اللاعبين والمحترفين والجهاز الفني، بالإضافة إلى جهود الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن هناك تكاتفا وتركيزا في مباراتين، أولهما مباراة بوركينا فاسو ومن ثم مباراة غينيا بيساو.

المنتخب يرفع صوت التعاون

وأضاف الخطيب، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «مساء DMC»، أن الجميع يرفع صوت التعاون ولا مجال للخلافات، مشيرًا إلى أن محمد صلاح انضم قبل موعده الرسمي بـ48 ساعة للمنتخب، مؤكدًا جاهزية واستعداد لاعبي المنتخب لمباراة بوركينا فاسو اليوم.

المنتخب في طريقه لإعلان التشكيل

وأشار مدير تحرير جريدة "الوطن"، إلى أن اللاعبين يتناولون الغداء الآن، وبعد الغداء ستبدأ محاضرة ما قبل المباراة مع المدير الفني، حسام حسن، ومن ثم سيختار اللاعبين ويحدد التشكيل ويحدد مهام كل لاعب، متابعًا: «كل ولادنا رجالة، وكلهم جاهزين، وعلى قدر المسؤولية».