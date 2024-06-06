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قرار طارئ بخصوص حفل عمر خيرت المقبل بسبب ارتفاع درجة الحرارة

كتب:

أحمد شعراني
07:06 م | الخميس 06 يونيو 2024
عمر خيرت

عمر خيرت

شارك الحساب الرسمي للموسيقار عمر خيرت، عبر «ستوري» موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، منشورًا يتعلق بشروط حضور حفله المقرر إقامته يومي 7 و8 يونيو بقصر عابدين.

وعنونت الشركة المُنظمة منشورها تحت شعار «إعلان هام»: أنه نظرًا لموجة الحر الشديدة سوف يتم السماح للضيوف بعدم التقيد بالزي الرسمي، وذلك بعدما كان من أول شروط حضور الحفل هو الالتزام بالملابس الرسمية.

 

 

وجاءت شروط حضور الحفل كالتالي:

- الحضور قبل موعد الحفل بوقت كافٍ، ومواعيد الدخول تبدأ من السابعة مساءً.

- يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولا يوجد انتظار للسيارات.

- الالتزام بالدخول من الأماكن المخصصة لمنع التكدس وتعطيل الزوار الآخرين.

- ممنوع دخول المأكولات والمشروبات إلى المسرح.

- الالتزام بالجلوس طوال فقرات الحفل الفنية.

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