قرار طارئ بخصوص حفل عمر خيرت المقبل بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شارك الحساب الرسمي للموسيقار عمر خيرت، عبر «ستوري» موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، منشورًا يتعلق بشروط حضور حفله المقرر إقامته يومي 7 و8 يونيو بقصر عابدين.

وعنونت الشركة المُنظمة منشورها تحت شعار «إعلان هام»: أنه نظرًا لموجة الحر الشديدة سوف يتم السماح للضيوف بعدم التقيد بالزي الرسمي، وذلك بعدما كان من أول شروط حضور الحفل هو الالتزام بالملابس الرسمية.

وجاءت شروط حضور الحفل كالتالي:

- الحضور قبل موعد الحفل بوقت كافٍ، ومواعيد الدخول تبدأ من السابعة مساءً.

- يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولا يوجد انتظار للسيارات.

- الالتزام بالدخول من الأماكن المخصصة لمنع التكدس وتعطيل الزوار الآخرين.

- ممنوع دخول المأكولات والمشروبات إلى المسرح.

- الالتزام بالجلوس طوال فقرات الحفل الفنية.