هل يجوز للمرأة أداء الحج دون إذن زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول: «هل يجوز للزوجة تعمل حج أو عمرة بدون إذن زوجها؟».

المفروض الزوج يعين زوجته على أداء الفرائض أو النوافل

وأضاف «عثمان»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الخميس: «المفروض الزوج يعين زوجته على أداء الفرائض أو النوافل، لازم يعينها على طاعة الله».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لو الزوج له وجه نظر في الأمر، والموضوع مش عند، يبقى لازم تطيعه، لكن لو في تعنت في استخدام الحق يبقى يحق لها إنها تحق دون أن يوافق لها فى حال لو أنها أول حج يعنى حج الفريضة».